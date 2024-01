20e penning Emmer-Compascuum: van onderhoudsbelasting tot melkkoe

Inwoners van Emmer-Compascuum zijn er helemaal klaar mee. Al ruim honderd jaar moet een deel van hen jaarlijks een 20e penning betalen aan de familie Kröner, wanneer zij een woning verkopen op een perceel dat eigendom is van deze familie. Dat komt neer op vijf procent van de verkoopprijs. Een situatie die uniek is in Drenthe en vrijwel niet voorkomt in Nederland. Iets wat ooit begon als een soort van belasting en tegenwoordig een melkkoe is voor een vermogende familie.

Zo'n twintig jaar geleden probeerde het dorp van de 20e penning af te komen. Kor Steenbergen, stedenbouwkundige van de gemeente Emmen, ging samen met Gerard Gustin op bezoek bij Ilonka Kröner. "We hadden miljoenen bij ons om het af te kopen. Maar zij is een haaibaai, een geldwolf. Zij wilde het absoluut niet kwijt. Het was van: 'Wij hebben deze rechten in handen en gaan niks doen. Jongens, rot maar op'."

Penningen

Eeuwen geleden was een 20e of 10e penning heel normaal in Nederland. Onder andere de hertog van Alva voert deze belastingmaatregel in de 16e eeuw in. Op die manier zou Nederland, dat onder Spaans gezag viel, zichzelf financieel moeten kunnen redden. Dit was een belasting van tien procent op onder meer voedsel en kleding. Daarnaast voerde hij ook een 20e penning in op het verkopen van huizen. Deze regeling werd uiteindelijk afgekocht.

Maar niet alleen Alva voerde deze regeling in, ook in Groningse veenkoloniën was de 20e penning heel gebruikelijk, weet provinciaal historicus Michiel Gerding. "Die veengebieden waren eigendom van de stad Groningen. Die liet een kanaal graven om het turf af te voeren, het Stadskanaal. Voor het gebruik daarvan moest worden betaald. Maar langs het kanaal lagen ook wegen en paden, de zogenoemde vooraffen. Die moesten worden onderhouden. Daarvoor werd de 20e penning ingevoerd op de veenpercelen."

Dat betekende dat eigenaren jaarlijks een bedrag moesten betalen. Als zij daarnaast een woning op het perceel verkochten, moesten zij hierover een 20e penning aan de eigenaar van de grond betalen die dit gebruikte voor onderhoud.

Gronings systeem ook in de Zuidoosthoek

Dat Groningse systeem wordt ook toegepast in Emmer-Compascuum en later ook in Emmer-Erfscheidenveen, als hier in de tweede helft van de 19e eeuw veen wordt gewonnen. In Emmer-Compacuum wordt hiervoor in 1874 het Veenschap opgericht. In Emmer-Erfscheidenveen richtten de boeren rond dezelfde tijd een maatschap op voor de vervening van het gebied.

Met het verdwijnen van de veenwinning in Emmer-Erfscheidenveen gaan de rechten over naar het waterschap. In Emmer-Compascuum koopt volgens Steenbergen de heer Kröner de rechten rond 1912. "Hij was lid van het bestuur van het Veenschap en dat wilde de percelen verkopen. Als je erop woonde, dan kon je het perceel zelf kopen. Maar de meeste percelen waren onbebouwd. Elk jaar hield Kröler voor zijn pachters zitting bij café Abeln. Moesten ze een gulden betalen. Dat hield hij volgens verhalen bij op de achterkant van een sigarendoos."