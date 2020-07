Lagere straf voor opjutten bestuurder bestelbus bij aanrijding in Emmen

Een 26-jarige man uit Dordrecht is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk voor betrokkenheid bij een aanrijding bij een shishalounge in Emmen. Op 22 juni vorig jaar zat hij als bijrijder in een bestelauto, terwijl een destijds 25-jarige vriend van hem op de stoep voor het waterpijpcafé een man aanreed.

De twee hadden eerder die nacht tijdens het uitgaan ruzie met het 29-jarige slachtoffer gehad en ook klappen van hem gekregen. De 25-jarige Emmenaar stak hem daarop met een mes in zijn arm. Toen hij met de Dordtenaar naast zich in de bestelauto wilden wegrijden, riep die tegen hem: "Rijd hem aan!"

Daarop reed de Emmenaar de stoep voor de shishalounge aan de Hoofdstraat op en schepte hij de 29-jarige man. Het slachtoffer belandde op de voorruit en vervolgens op straat. Hij hield hoofdletsel en breuken in zijn gezicht over aan de aanrijding. Met een kapotte en bebloede voorruit reed de bestuurder uit Emmen weg.

'Auto als wapen gebruikt'

De Emmenaar werd voor de aanrijding en de steekpartij in februari dit jaar door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De Dordtenaar kreeg drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. De rechtbank vond dat ook schuldig was aan poging tot doodslag, omdat hij de bestuurder had opgejut. De 26-jarige man was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

Het gerechtshof in Leeuwarden is het met de rechtbank eens, omdat er getuigen zijn die bevestigen dat de man uit Dordrecht zijn vriend uit Emmen opdroeg het slachtoffer aan te rijden. Volgens het hof hebben de twee mannen de bestelauto als wapen gebruikt om de ruzie die eraan vooraf ging te beslechten. De Dordtenaar heeft met zijn 'opdracht' aan de bestuurder een cruciale rol gespeeld bij de aanrijding, stelt het hof.

'Straf te hoog'

Toch krijgt hij een jaar minder gevangenisstraf, omdat de straf die de rechtbank hem heeft opgelegd volgens het hof te hoog is in vergelijking met de straf die de Emmenaar heeft gekregen. De man uit Dordrecht zit inmiddels bijna een jaar in voorarrest en komt dit weekend vrij. Hij krijgt wel verplicht toezicht van de reclassering en moet een agressietraining volgen.

