Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

We hebben deze week lekker kunnen schaatsen, maar de temperatuur gaat weer omhoog. Niet getreurd, dit weekend zijn er genoeg andere dingen te doen in Drenthe. Een selectie van de activiteiten.

Hoe verzorg je vogels in de winter

In de winter is het koud. De meeste vogels redden zichzelf best in de kou. Wanneer moet je ze helpen en hoe zorg je goed voor ze?