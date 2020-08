Kunst van 35 Tibetaanse kunstenaars te zien in Rensenpark

Het is de grootste expositie van Tibetaanse hedendaagse kunst ooit in Nederland. De expositie laat werk zien van 35 Tibetaanse kunstenaars. Sommigen van hen hebben hun werk nog nooit buiten Tibet vertoond.

"We hebben de zaal ingericht met kunstwerken van twee verschillende kunstenaarsgildes uit Lhasa. Het zijn kunstenaars van verschillende generaties, die in verschillende stijlen werken en hun boodschappen uitdragen," aldus Yvette Coenraads van het Tibetmuseum. "In Tibet zijn verschillende opstanden geweest, bijvoorbeeld in 1959 en ook in 2008 is er een heftige opstand geweest. Dat reflecteren de kunstenaars."

Trots

De expositie is een initiatief van kunstenaar Tashi Norbu . Hij is ook de oprichter van het Tibetmuseum. "Ik ben heel trots en blij dat ik dit met mijn team heb geregeld. Als ik morgen dood ben, dan ben ik blij met wat ik heb gerealiseerd." De tentoonstelling is te zien tot en met 27 september in het Rensenpark in Emmen.