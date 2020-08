Juli was koel en regenachtig

Het was volgens RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg een wisselvallige weermaand. Het bleef redelijk koel in onze provincie. "17 en 18 juli was het boven 25 graden, maar daarna moesten we tot gisteren wachten tot dat weer lukte. Een maand eerder, in juni, waren er acht zomerse dagen met temperaturen boven de 25 graden."

Van de regen in de drup

Wat betreft neerslag viel er genoeg te beleven deze maand. Er trokken geregeld buien over. In het westen en noorden van de provincie viel 90 tot 120 mm regen. In het oosten en zuidoosten was dat veel minder met 67 tot 80 mm.

Temperatuur lager dan verwacht

"Normaal kunnen we in juli zeven of acht zomerse dagen verwachten, daar zitten we dit jaar ver onder. Als we kijken naar de gemiddelde temperatuur dan is die ook bescheiden. Hoogeveen komt op een maandgemiddelde temperatuur van 15,9 graden, tegen 17,6 graden normaal. Eelde komt uit op 15,7 graden, tegen 17,1 graden normaal. De laatste keer dat het in juli zo koel was, was in 2012", aldus Spannenburg.

De koelste dag was 9 juli. Toen werd het in Eelde slechts 14,2 graden, als maximumtemperatuur. Het was net geen datumrecord voor 9 juli, want dat staat op naam van 9 juli 1909. Toen kwam de maximumtemperatuur op 14,0 graden uit.

Er zijn afgelopen maand geen tropische dagen geweest met temperaturen boven de 30 graden.

Minder aan je zonnepanelen

De hoeveelheid zonuren viel in juli ook tegen, zeker doordat in april en mei de zon uitzonderlijk veel scheen. Eelde had in april 287 zonuren, in mei 290, in juni 220 en in juli 200 zonuren.

Kans op smog

Door de warme temperaturen waarschuwt het RIVM voor kans op smog. Hoe zuidelijker, hoe groter de kans op smog. Rondom Assen is de hoeveelheid smog laag. In de zuidelijke gemeenten hoger. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken.