Koning neemt ook tijd voor publiek tijdens werkbezoek aan Meppel

Wanneer koning Willem-Alexander woensdag een bezoek brengt aan Meppel, is dat niet alleen maar achter gesloten deuren. Hij neemt ook even de tijd voor publiek langs de kant.

De koning komt naar Meppel voor een bezoek aan de Port of Zwolle, waar de haven van Meppel onderdeel van is. Hij gaat er langs twee bedrijven: botenmaker Alumax en Fieldlab Circulair Ondernemen, waar ze voedselverspilling tegen proberen te gaan. Tijdens het werkbezoek krijgt hij uitleg over de rol van waterstof, over duurzaam bouwen en over het hergebruiken van de materialen die de sloop van gebouwen en vrachtschepen oplevert.