RSG Wolfsbos Hoogeveen levert ontbrekende puzzelstukjes aan voor nieuw schoolcomplex

Scholengemeenschap RSG Wolfsbos heeft een aangescherpt plan ingediend bij de gemeente voor een nieuw schoolgebouw. Het complex moet 33,1 miljoen euro gaan kosten en het bestuur vraagt Hoogeveen om garant te staan voor het lenen van dat bedrag.

Tijdens een eerdere aanvraag kon de gemeente nog niet akkoord gaan, omdat er informatie ontbrak. Het dossier is volgens de school nu compleet.

In september kwamen beide partijen al eens bij elkaar om te praten over het plan. Als er een nieuw gebouw komt, dan moet de gemeente naast het garant staan voor de lening ook zelf geld uitgeven. Bijvoorbeeld voor het slopen van de oude gebouwen en het aanpassen van de infrastructuur. Over de hoogte en verdeling van het bedrag was destijds nog geen overeenstemming met de school.

Ook leek de afschrijvingsperiode van het nieuwe complex een struikelblok. Hoogeveen mikt op veertig jaar, terwijl de school vijftig jaar in gedachten had.

Optimistisch

Dries Koster, directeur-bestuurder van Wolfsbos is optimistisch over de nieuwe plannen. "We hebben een uitstekend en mooi en verantwoord plan om onze nieuwbouw te realiseren. Dit is goed voor alle kinderen in de regio Hoogeveen en ons personeel en ook voor de gemeente."

De gemeente gaat de komende tijd uitzoeken of het nieuwe plan uitgevoerd kan worden en financieel haalbaar is. Als groen licht gegeven kan worden, krijgt de gemeenteraad op zijn snelst het plan begin juni voorgeschoteld. Dan moet duidelijk worden of Hoogeveen garant zal staan voor de investering van 33,1 miljoen euro.

Hoogeveen is verantwoordelijk voor degelijke onderwijshuisvesting in de regio. Naast de eerdergenoemde sloop van de oude gebouwen zal de gemeente zelf ook moeten investeren in sportvoorzieningen en infrastructuur. Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek. "Er zijn nog enkele stappen te nemen voordat we definitief groen licht geven", stelt wethouder Mark Tuit.

In 2025 open

Wolfsbos en de gemeente zijn het eens dat er een nieuw complex moet komen. Het oudste pand van het huidige complex is vijftig jaar oud. Dat brengt veel onderhoudsproblemen met zich mee, denkt het bestuur. Die problemen worden opgelost met een nieuw complex dat duurzaam en energieneutraal wordt.

Het complex komt op de plek van de huidige campus, waar onder andere de scholen Groene Driehoek en Harm Smeenge staan. De verschillende scholen komen in het nieuwe gebouw onder één dak. Praktlijklocatie De Meander blijft wel staan. Dat gebouw is volgens Wolfsbos nog relatief jong en niet aan vervanging toe.