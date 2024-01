Twee Drenten verblijd met koninklijke onderscheiding

Twee Drenten hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Jan van der Sleen uit uit Nieuwlande en Philippus Hoogeveen uit Smilde werden tot hun verrassing benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van der Sleen kreeg het lintje in bijzijn van familie en kennissen uitgereikt. Zij verzamelden in MFC De Opsteker in Nieuwlande, waar Van der Sleen naartoe was gelokt onder het mom van 'een vergadering' met de Historische Kring Hoogeveen, waarvan hij lid is.

Nieuwlande

Volgens de gemeente vervult Van der Sleen sinds jaar en dag een belangrijke rol voor Nieuwlande. Vanaf de jaren '80 is hij actief met verzamelen van informatie over de geschiedenis van dit dorp, met name in de Tweede Wereldoorlog. Samen met anderen heeft hij hierover een boek uitgegeven met als titel Nieuwlande een dorp dat zweeg. Daarnaast werd ook het boek Het Dorp met 5 burgemeesters uitgegeven.

Van der Sleen is nog regelmatig actief als vrijwilliger voor het Onderduikersmuseum en Nieuwlande. Verder is hij raadslid voor Gemeentebelangen in Hoogeveen.

Tweede onderscheiding

De 66-jarige Philippus Andries Hoogeveen is de andere gelukkige die voortaan als Lid in de Orde van Oranje Nassau door het leven mag. Hij ontving de onderscheiding tijdens de nieuwjaarsreceptie van de turnvereniging in Smilde.