In de voetsporen van negentiende-eeuwse kunstenaars

De plekken waar de schilders hun ezel installeerden, zijn er nog steeds. Maar is het uitzicht er ook nog? Je komt erachter met een drietal wandel- en fietsroutes van Stichting Het Drentse Landschap.

Rolde als decor

In en rondom Rolde zijn meerdere schilderslocaties te vinden. Zo schilderde Martinus Wilhelmus Liernur in 1892 een bruidsstoet met de Rolderkerk op de achtergrond. Op een schilderij van Willem Wenckebach is de kerktoren in de verte zichtbaar met op de voorgrond een hunebed. De wandelroute van 4,4 kilometer neemt je mee langs deze en andere schildersplekken.

Kunstenaarsdorp Zweeloo

Ook in het gebied tussen Elp en Zweeloo liggen veel plekken die kunstenaars inspireerden, waaronder kunstenaarsdorp Zweeloo zelf. Het Oranjekanaal, de kerk van Westerbork en boerenschuren in Benneveld zijn allemaal terug te vinden op de doeken van de schilders. De fietsroute van 44 kilometer gaat langs de verschillende locaties in en buiten de dorpen.

Drentsche Aa

Het landschap van de Drentsche Aa spreekt al jaren tot de verbeelding en figureert in legio schilderijen. Zowel dorpen en steden als het platteland hebben een prominente plek in de kunstwerken. Zo laat Jan van Ravenswaay het uitzicht vanaf de Beilerstraat op Assen zien en legde Hein Kray het Anreper Diepje vast. De fietsroute van 40 kilometer start in Assen en komt onder andere langs Balloo, Gasteren, Oudemolen en Taarlo.

