Nederlandse en Duitse kinderen leren elkaars taal kennen op buurtalendag

Beter een goede buur, dan een verre vriend? Zo'n 350 leerlingen uit zowel Duitsland, als Drenthe kwamen vandaag naar de hogeschool NHL Stenden in Emmen om kennis te maken met hun buurtaal.

De organisatie was in handen van zestig pabostudenten, zij gaven door middel van workshops les over het opgroeien in een grensregio en de voordelen hiervan.

Het initiatief van de zogeheten 'buurtalendag' kwam vanuit de Eems Dollard Regio, een ontmoetingscentrum dat zich inzet voor bijeenkomsten en andere activiteiten met betrekking tot de grensregio. "We hebben in Nederland vaak een mindset dat jongeren hier denken dat ze hier aan het einde van de wereld zitten. Een toekomst zien ze vaak voor zich in het Westen. Ik hoop dat de kinderen trots worden op deze plek en juist denken: Ik woon in een grensregio, dat is tof", zegt Lea Timmer van de Eems Dollard Regio.

Handen- en voetenwerk

Niet alleen voor de Duitse en Nederlandse leerlingen was het een spannende dag, omdat ze elkaar niet verstaan. Ook voor de pabostudenten was het handen- en voetenwerk, want Duits spreken is niet hun dagelijkse bezigheid. "Ik kan helemaal geen Duits! Dus ik ben blij dat we een paar mensen in de klas hebben die de taal iets beter spreken", zegt tweedejaars pabostudent Anouk Jansen.

Een van de workshops was een soort Pictionary. "Dan zien ze een foto op het bord en moeten ze het Nederlandse en Duitse woord opschrijven, waardoor ze echt gaan nadenken wat de twee verschillende woorden zijn", aldus Jansen.

Bij dat spelletje hebben de leerlingen direct in de gaten dat veel Duitse en Nederlandse woorden op elkaar lijken. Al wist Roan Loer, leerling uit groep 7, dat al wel wat langer: "Ik praat gewoon Gronings tegen de Duitse kinderen, dat verstaan ze goed."

Maar niet iedereen heeft diezelfde aanpak, want ook de Engels komt voorbij. Zo probeert Myrthe Sikkema, leerling uit groep 7, haar Engelse kennis gebruiken, ook al ligt er een Duits woordenboek vlak naast haar. "Dat vind ik gewoon wat makkelijker, want ik ken veel meer Engelse woorden en zo komen we er ook wel uit", zegt Myrthe.

Grensregio

Veel van de Duitse leerlingen spreken een beetje Nederlands, omdat ze in een grensregio wonen. Daarom zien ze wel in dat het belangrijk is om een buurtalendag te organiseren. "Wij komen heel vaak in Nederland, om bijvoorbeeld eten te kopen, dan is het wel handig als je Nederlands spreekt. We gaan hier heen, omdat het Nederlandse eten veel lekkerder is", zegt een Duitse leerling lachend.

Ook de Nederlandse basisschoolleerlingen vinden het belangrijk om meer over de Duitse taal te leren. "Ik vind dit heel leuk en het is fijn om een beetje Duits praten als ik bijvoorbeeld naar Duitsland ga met mijn ouders, maar in Duitsland wonen wil ik echt niet", zegt Myrthe. Ook Roan ziet zichzelf niet snel verhuizen naar ons buurland: "Ik wil lekker blijven wonen in Midwolda."