Welke attractie is het populairst en wat gebeurt er met een grafsteen na de ruiming van een graf?

Wat gebeurt er met een grafsteen als een graf geruimd wordt? En wat is voor toeristen de meest bekende attractie in Drenthe?

Deze twee vragen werden de afgelopen maand ingestuurd naar Zoek het uit!, en jij mag stemmen: welke vraag we gaan proberen te beantwoorden?

Vorige stemronde

In juli mocht je ook stemmen. Toen gingen de vragen over waar de plaatsnaam Nuil vandaan komt en of er ooit een kasteel in Diever heeft gestaan.

De vraag 'Stond er ooit een kasteel in Diever in de straat Kasteel?' kreeg met 66 procent de meeste stemmen. De vraag over de plaatsnaam Nuil laten we derhalve nog even links liggen.

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag? Stuur die dan eens in! Wie weet gaan wij voor je op zoek naar het antwoord!