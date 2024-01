Dooi treedt in, maar deze schaatsers weten van geen wijken

Veel mensen hadden 'm de afgelopen dagen goed te pakken. De schaatskoorts verspreidde zich als een lopend vuurtje door Nederland. Ook in Drenthe bonden veel liefhebbers de ijzers onder. Zelfs nu de dooi is ingetreden.

Zo is het in Grolloo nog een gekrioel van schaatsende kinderen. Eigenlijk hadden de leerlingen in de schoolbanken moeten zitten, maar de baan van IJsvereniging het Evenveen bleek geliefder. "Nee, schaatsen is geen onderdeel van de schoolvakken", verduidelijkt basisschooldirecteur Dorien de Vries. "Maar hoe mooi is het dat kinderen deze kans krijgen, zo vlak bij school?"

Drukte en gezelligheid

De IJsvereniging staat het allemaal goedkeurend toe. Geert Jan Dekker, verbonden aan de schaatsclub, kijkt terug op een aantal dagen schaatspret. "Het heeft zo hard gevroren dat het allemaal door kon gaan. Gisteren zijn er over de hele dag bezien driehonderd mensen geweest. Het hele dorp loopt leeg en het is heel gezellig met elkaar."

Ook nu de temperatuur verder klimt tot boven het vriespunt, is schaatsen op de Grolloër baan nog verantwoord. "Het is nu wat nat, maar het laatste moment dat het kan. Vanmiddag kijken we verder hoelang we nog los kunnen gaan."