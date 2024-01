Brandweer geeft sein brand meester voor grote brand in centrum van Coevorden

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de grote brand in het centrum van Coevorden. Dat betekent dat de brand zich niet meer kan uitbreiden.

De uitslaande brand brak vanmiddag even voor twee uur uit in een woning boven een winkel in de Friesestraat. De Veiligheidsregio Drenthe meldt dat de brandweer uitbreiding van de brand heeft kunnen voorkomen. Er zijn geen gewonden gevallen.