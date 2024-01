Laatste spullen de Boerhoorn Zuidwolde in de verkoop tijdens boeldag

De deuren van de Boerhoorn in Zuidwolde gaan vandaag open voor een boeldag. Er is een nieuw multifunctioneel gebouw, het Wolderhuus, en de Boerhoorn is verouderd en overbodig.

Het gebouw is voor een euro overgedragen aan gemeente De Wolden. Die laat de Boerhoorn in februari of maart slopen. Op de plek komt een parkeerplaats voor het Wolderhuus.

De overgebleven inboedel van de Boerhoorn wordt vanochtend tussen 10.00 en 12.00 uur verkocht. Dorpsbewoners kunnen de overgebleven spullen bekijken en voor een klein prijsje kiezen wat ze nog bruikbaar vinden.

'Leeg en veegschoon'

"Het gebouw moet leeg en veegschoon worden opgeleverd aan het eind van de maand", zegt voorzitter Jan Slagter van de Boerhoorn. "En dat betekent dat alles er uit moet. Alles wat voor ons zelf nog bruikbaar is hebben we in december verhuisd naar het nieuwe gebouw."

Het zou het mooist zijn als alles wordt verkocht, maar daar rekent Slagter niet op. "We hebben al een container besteld", lacht hij. "Ik kan me niet voorstellen dat alles weggaat."