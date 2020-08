Brand bij autodemontagebedrijf Hoogeveen is onder controle

De brand brak uit in een rij van tachtig tot honderd sloopauto's. Hoeveel auto's precies in brand staan, kan een woordvoerder van de VRD nog niet zeggen. Volgens hem gaat het om 'meerdere'. Het naastgelegen pand kon worden behouden.

Verschillende brandweervoertuigen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Een speciaal team heeft onderzocht of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Of dat ook het geval is, is nog niet bekend. "Maar rook is altijd slecht", aldus de VRD.

In de omgeving zijn verschillende wegen afgesloten. De brandweer heeft waterslangen over die wegen uitgerold om water uit het even verderop gelegen kanaal te halen.

NL-Alert

De VRD heeft een NL-Alert eruit gedaan. Bij de brand is namelijk veel rook vrijgekomen. Mensen wordt opgeroepen om niet naar de brand te komen en ramen en deuren te sluiten. Rond het middaguur begon de hoeveelheid rook af te nemen.

Niemand raakte gewond.