Deltavliegschool in de wolken met nieuw trainingsveld

"Ik ben heel blij dat we hier terecht kunnen," zegt Heleen van den Bos, instructeur bij Randonaero. "Ik ben van Zeeuws-Vlaanderen naar Drenthe verhuisd omdat we een veld hadden gevonden bij Zweeloo. Daar konden we echter niet langer terecht."

Na ongeveer een half jaar zoeken kwam Van den Bos in contact met boer Hans Wolken in Nieuw-Schoonebeek. Hij stelde een stuk land beschikbaar achter zijn bedrijf. "Hier hebben we alle ruimte en ik zit de boer niet in de weg. We noemen het het Wolkenveld, naar de boer. Mooier kan niet!"

Skyhigh

Een groep van negen mannen staat vandaag klaar voor een introductiecursus deltavliegen. In twee dagen leren ze de basis en oefenen ze voor hun eerste vlucht.

Onder hen is Nico Postma (66) uit Soest. In een simulator ervaart hij hoe het voelt om te vliegen. "Het voelt nog niet als vliegen, maar de voorbereidingen zijn leuk om te doen. Morgen gaan we skyhigh."

Als klein jongetje droomde ik al dat ik kon vliegen." Nico Postma

Postma kreeg de cursus cadeau. "Het begon als klein jongetje, toen ik droomde dat ik kon vliegen. Dat vertelde ik aan mijn partner en nu sta ik hier."

Los van de grond

Deltavliegen is een luchtsport waarbij je vliegt met behulp van een zeil. Er zijn verschillende manieren om op te stijgen. Vliegers kunnen de lucht in getrokken worden door een lier of een vliegtuigje. Of je springt met een aanloop van een berg af. Piloten gaan dan op zoek naar thermiek, oftewel opstijgende warme lucht. Ervaren piloten kunnen soms wel uren achter elkaar in de lucht blijven.

"Het mooiste aan het vliegen is het gevoel van vrijheid dat het geeft," straalt Van den Bos. Haar cursisten maken vandaag kennis met de techniek, maar morgen gaan ze echt de lucht in met behulp van een liermachine. Van den Bos: "Dat wordt heel leuk, want het eerste moment dat je voeten loskomen van de grond is magisch."