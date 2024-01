5-jarig jubileum in Vledderveen: spinnen onder begeleiding van 77-jarige Gerrit

De gymzaal van het dorpshuis in Vledderveen viert het 5-jarig jubileum van sportles aan de inwoners van het dorp. De begeleiding gebeurt door vrijwilligers van vijftigplus en dat is een uniek concept. Eén van die vrijwilligers is de 77-jarige Gerrit Ekkels.

"In het begin was het een beetje vreemd om voor de groep te zitten, maar ook dat went. Ik heb mijn eigen muziek en die download ik dan. En dat is niet 'Roodborstje tikt tegen het raam'," lacht hij.

Pittig en dynamisch

"Ja, het is een fantastische les, natuurlijk. Gerrit heeft er altijd goed de pit in en een goede dynamiek", zegt spinner Jeroen Meijboom. "Ik merk er niets van dat hij 77 jaar oud is, als ik zie hoe hard hij ervan doorgaat."

Ekkels is waarschijnlijk nog beter in spinning dan hijzelf, vermoedt Meijboom. "Dat weet ik wel zeker. Want hij houdt de maat goed en het is wel fijn als iemand die voor je zit, dat goed doet."

Hopelijk nog vele jaren

Spinner Hans van der Heijden voegt daaraan toe: "Wij hopen allemaal ook zo oud te worden. Voor ons is hij het grote voorbeeld. Onze nestor. Hij fietst ook nog met de groep mee in het dorp, één of twee keer in de week. Fantastisch."