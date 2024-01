Treinen zijn gekocht en opknappen spoor tussen Neuenhaus en Coevorden kan beginnen

Het opknappen van de spoorlijn van het Duitse Neuenhaus naar Coevorden is weer een stap dichterbij. De Bentheimer Eisenbahn mag dit jaar alvast beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor reactivering van grensoverschrijdend personenvervoer op de verbinding Coevorden - Bad Bentheim. Ook de extra personentreinen voor de spoorverbinding zijn inmiddels gekocht.

De Duitse bondsregering in Berlijn is van plan 90 procent van de kosten van het opknappen van de spoorlijn tussen Neuenhaus en de grens bij Coevorden te betalen. Daarom geeft het ministerie van Economie en Transport van de deelstaat Niedersachsen toestemming aan de Bentheimer Eisenbahn (BE) om "vervroegd te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. De BE wil nog dit jaar starten.

Eind 2026 naar Coevorden

Deelstaatminister Olaf Lies: "Dit is weer een mijlpaal op weg naar de reactivering van de grensoverschrijdende lijn. Het dichten van de kloof tussen Duitsland en Nederland is een belangrijk signaal voor de grensregio en daarmee voor forensen en toeristen. Met de goedkeuring van voorbereidende bouwmaatregelen laten we zien dat we volledig achter het project staan en dat er geen tijd verloren mag gaan."

"Nu is het belangrijk dat we de benodigde financiering krijgen van de regering in Berlijn en van Nederlandse zijde. We hopen dat de lijn naar Coevorden eind 2026 in gebruik kan worden genomen."

De spoorlijn en de verwachtingen

In september 1939 vertrok de laatste personentrein vanuit Coevorden naar Bad Bentheim. Op het Duitse deel hield het personenvervoer het nog tot 1974 vol. Toen was het over.

De reizigerstreinen van Bad Bentheim naar Neuenhaus rijden sinds 2019 weer. De spoorlijn die tot die tijd alleen voor goederentreinen met lage snelheid gebruikt mocht worden werd opgeknapt.

De Bentheimer Eisenbaan herintroduceerde met succes het personenvervoer. Niet de verwachte 1700, maar 2200 tot 2500 reizigers maken er per dag gebruik van het nu berijdbare deel tussen Neuenhaus en Bad Bentheim. De verwachting is dat doorrijden naar Coevorden 900 tot 1000 reizigers per dag extra op gaat leveren.

Extra treinen al gekocht

De Bentheimer Eisenbahn heeft inmiddels extra treinen gekocht, want de huidige vijf die destijds nieuw werden aangeschaft voor het deel Bad Bentheim - Neuenhaus zijn in aantal onvoldoende om de treindienst te verlengen naar Coevorden. Zes tweedehands dieseltreinen zijn inmiddels overgenomen van vervoeder Deutsche Bahn Regio en staan tijdelijk opgesteld in Coevorden. Die moeten nog omgebouwd worden in de blauw-witte huisstijl van de BE. Nu zijn ze nog DB-rood.