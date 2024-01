Hans O. ook in hoger beroep vrijgesproken in zaak kofferbakmoord

De 45-jarige Hans O. is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Ralf Meinema in 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eind november voor moord in vereniging nog 20 jaar cel tegen de Emmenaar. De nabestaanden van het slachtoffer sloegen ontzet de handen voor het gezicht.

Het hof komt hiermee tot hetzelfde oordeel als de rechtbank in Assen in mei 2022. Er was te weinig overtuigend bewijs, er waren te veel 'open eindjes' om tot een veroordeling te komen, oordeelde ook het hof. "Ondanks alle onderzoeksinspanningen is er te veel onduidelijk gebleven. Het hof tast in het duister wat er die nacht precies is gebeurd", zei de rechter. Ondanks dat dit een herhaling van zetten is, sloeg de uitspraak in als een bom.

Alleen het OM kan de Hoge Raad vragen om nog eens naar deze zaak te kijken. Een woordvoerster laat weten dat het vonnis daarvoor eerst nog moet worden bestudeerd. De Hoge Raad toetst in dat geval alleen nog of de regels goed zijn toegepast. Een discussie over de feiten is niet meer aan de orde.

Levenloos aangetroffen