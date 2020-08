Jonge noordelijke filmmakers werken samen met regisseur Reinout Hellenthal

Talentontwikkeling

De Assense regisseur, die al veel films maakte voor grote buitenlandse bedrijven en merken, focust zich regelmatig op jonge filmmakers uit het Noorden. "Dat doe ik omdat ik vind dat we ondergewaardeerd worden in de rest van het land. Je moet Drenthe niet onderschatten met wat je er allemaal kunt", legt Hellenthal uit.

"Ik vind het wel jammer dat jongeren naar het westen toegaan. Daarmee geef je ook aan dat hier nooit iets te doen of te vinden is. Dat is aan de ene kant wel zo, maar je moet ook een statement maken en laten zien van: dit kan wel. Ik hoop dat anderen deze film zien en zeggen: te gek, dit kan ook in het Noorden."

(tekst gaat door onder video)

Veel jong talent dat het wil maken in de filmwereld trekt richting het Westen, een voorbeeld daarvan is de twintigjarige cameraman Matthias Leemhuis uit Assen. "Als iemand een Hollywoodfilm wil draaien in Nederland, dan gebeurt dat in Amsterdam. Daar zijn de faciliteiten, de grote namen en de productiebedrijven. Dat is al heel lang zo, dus dat gaat niet opeens naar Assen ofzo", vertelt Leemhuis.

Toch pakt de jonge cameraman deze kans van Hellenthal met beide handen aan. Hij waardeert het dat de regisseur juist denkt aan jong, noordelijk talent. "Het zijn vaak juist de oudere, meer ervaren mensen die hier staan. Dat hij ons dit toevertrouwt, is echt fijn."

Corona

De korte film gaat over een moeder en dochter met een ingewikkelde relatie. De een is verslaafd, de ander gedraagt zich slecht. Uiteindelijk komen ze tot het inzicht dat ze allebei moeten veranderen en beter voor elkaar moeten zorgen.

De film moet in een weekend helemaal gefilmd zijn, een mooie uitdaging die na lang stilzitten door corona meer dan welkom is. "Je moet jongeren juist in tijden van corona ook blijven stimuleren. Dat ze voelen: hier in het Noorden kunnen we dit gewoon samen maken", vertelt Hellenthal tot besluit.

Het is de bedoeling dat de film uiteindelijk te zien is op een Noordelijk filmfestival.