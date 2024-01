Kabinet maakt 1 miljoen euro vrij voor Bevrijdingsfestivals

Het kabinet maakt eenmalig een miljoen euro vrij voor de veertien Bevrijdingsfestivals. Veel Bevrijdingsfestivals verkeren in financiële moeilijkheden, maar dat geldt niet voor het Bevrijdingfestival in Drenthe.

De Bevrijdingsfestivals vroegen vorig jaar al aandacht voor de financiën bij demissionair premier Mark Rutte in de hoop op meer hulp vanuit de overheid. Die hulp komt er nu in de vorm van eenmalige financiële injectie van een miljoen.

"Het kabinet vindt het belangrijk dat er - nu en in de toekomst - op 5 mei kan worden stilgestaan bij de waarden van vrijheid en democratie en dat we op een laagdrempelige wijze kunnen vieren dat we in vrijheid leven", valt te lezen in een Kamerbrief. Daarnaast wordt er gesproken met het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor een plan voor de lange termijn.