Verslaafd aan zwemmen in koud water: 'Mooier kun je je dag niet beginnen'

Twee tot drie keer per week in alle vroegte zwemmen in koud water. Voor Jasper Harten en Marjolie Zwaga is het vaste prik geworden. Deze fervente koudwaterzwemmers leggen de magie van een plons in het frisse water uit.

Aan de rand van recreatieplas 't Nije Hemelriek bij Gasselte maken Harten en Zwaga zich op voor een nieuwe sessie. Maar voordat ze het water ingaan voeren ze eerst enkele oefeningen uit om volledig tot rust te komen.

Ultiem stressmoment

"Want als je in het koude water gaat, ervaar je een ultiem stressmoment. Zeker als je dit nog niet zo lang doet", vertelt Harten. "Je gaat je adem inhouden, maar daar moet je doorheen. En dat kan door middel van ademhalingsoefeningen."

Zwemmen in koud water, het liefst in de natuur, heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Dat is volgens Harten niet zo gek. "Want fysiek voel je van alles gebeuren. Je traint je vasculaire systeem, dus je bloedvaten trekken samen. Het is goed voor je hart en ze zeggen zelfs dat je je organen zou kunnen reinigen."

'Je maakt allerlei stofjes aan'

"Maar ik word er vooral mentaal heel erg blij van. Je maakt natuurlijk allerlei stofjes aan, zoals endorfine en dopamine", weet Harten. "Het is een verrijking van je leven. Als je dit regelmatig traint, merk je dat je ook in je dagelijks leven veel ontspannender wordt. Als ik dit niet doe, voel ik me lichtelijk depressief en gaat m'n energieniveau omlaag."