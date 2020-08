Nieuw tv-programma RTV Drenthe onderzoekt vriendschap op afstand

De neven Steenhuis volgen vier jongeren die werken in of vertrokken zijn naar de Randstad: Qmusic-dj Jordi Warners uit Emmen, Hart van Nederland-presentator Wolter Klok (oud-presentator RTV Drenthe), 3FM-dj Jorien Renkema uit Emmen en KNVB-socialmediamedewerker Bart Luppes uit Hoogeveen.

Meer persoonlijk programma

"Jasper en ik maken al twee zomers programma's. RTV Drenthe vroeg of we een nieuw wilden programma maken. We wilden graag een ander verhaal vertellen. Zo zijn we op Vere Vrienden gekomen, wat eigenlijk ook een persoonlijk verhaal is. We weten zeker dat dit een onderwerp is dat ook speelt bij leeftijds- en vakgenoten."

In aflevering 1 wordt de vraag gesteld waarom Drenthe jongeren 'dwingt' om te verkassen. Qmusic-dj Jordi Warners groeide op in Emmen, maar woont al enige jaren in Hilversum.

Neven ook gescheiden van elkaar

Stijn (26) en zijn neef Jasper (27) weten zelf ook precies hoe het is om vrienden ver weg te hebben. "Jasper en ik zijn van kinds af aan eigenlijk onafscheidelijk geweest." Jasper verhuisde voor zijn werk op een gegeven moment naar Hilversum en vervolgens naar Amsterdam. Dat terwijl Stijn in Drenthe blijft wonen. "Voorheen woonden we een tuin van elkaar vandaan en nu tweehonderd kilometer. Mijn neef heeft bijvoorbeeld een nieuwe vriendin. Maar die heb ik nog steeds niet ontmoet."

De neven denken dat dit programma goed laat zien waarom veel jongeren naar de Randstad trekken.

Vier afleveringen

In de afleveringen gaat Stijn ook niet om zijn relatie met Jasper heen. "We hebben uitvoerig gepraat hoe het zit met onze vriendschap. En we zijn het erover eens dat afstand wel degelijk invloed heeft op onze vriendschap."

Verre Vrienden bestaat uit vier afleveringen van vijftien minuten. De eerste aflevering is op 5 augustus rond 17.10 uur te zien op TV Drenthe, direct na Drenthe Nu. Ook wordt het programma die avond meerdere keren herhaald. Via deze link is de aflevering elke week online terug te zien.