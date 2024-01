Treinen rijden weer tussen Beilen en Assen na koperdiefstal

"De spoorwegovergangen gaan bij een storing dicht vanwege de veiligheid", zegt woordvoerder Albert Baas van ProRail. "Dat is om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Dus het is niet alleen vervelend voor treinreizigers, maar ook voor mensen die voor de dichte spoorbomen staan."

Het aantal koperdiefstallen op het spoor is landelijk gezien gedaald, maar in het Noorden is in december en de eerste weken van dit jaar een toename te zien, laat Baas weten.