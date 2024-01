Lees terug: FC Emmen laat zich de kaas van het brood eten en verliest van NAC

Bedankt en tot de volgende keer

De ploeg van Fed Grim verzuimt het goede spel van de eerste helft door te trekken en verliest van directe concurrent NAC Breda. Volgende week moet FC Emmen er weer staan in de derby van het Noorden tegen FC Groningen. De ploeg van Dick Lukkien komt vrijdag 19 januari op bezoek in Emmen. De aftrap is om 20:00 uur en die wedstrijd is live te volgen via het liveblog en via Radio Drenthe.