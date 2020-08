Geen festival, maar wel feest voor SIVO-festival

"Eigenlijk hadden we rond dit moment afscheid willen nemen van onze deelnemers. Tussen de 250 en 300 dansers en muzikanten van over de hele wereld. Nu staan we hier met een select groepje om in ieder geval de binding goed te houden", verklaart Sjoerd Looijenga de reden van de bijeenkomst.

Onzekerheid

Volgens de organisator van het festival zitten zowel de vrijwilligers als de folkloregroepen zelf de laatste maanden in onzekerheid. "Bent u als gastgezin nog bereid om buitenlanders in huis te nemen? Tegelijkertijd hebben we contact met de buitenlandse groepen hoe het daar in hun land gaat", zegt Looijenga.

Op de bijeenkomst mag nadrukkelijk niet gedanst worden, wel is het terrein aangekleed met slingers en vlaggen van de deelnemende landen. De aanwezige vrijwilligers voelen toch de sfeer van het festival. "Leuk, zo krijg je toch de sfeer te pakken" aldus Jozien Eizenbaum. "Ik voel het alweer helemaal hoor. Hartstikke leuk." Daarnaast hebben buitenlandse folkloregroepen filmpjes opgenomen om de betrokkenen van het festival een hart onder de riem te steken.

Goed nieuws

Ondanks dat het festival deze week niet doorging was er ook goed nieuws. De provincie tast de komende vier jaar in de buidel om het festival te ondersteunen.