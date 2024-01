Het Drentse Landschap hoopt jubileumjaar te vieren met nieuwe donateurs

Erfgoed

Waar in de begintijd de nadruk meer lag op natuur, is Het Drentse Landschap zich meer gaan toeleggen op de instandhouding van erfgoed. "We kochten weleens een boerderij, maar die werd meestal doorverkocht. In de jaren negentig kwam de move richting erfgoed, en die portefeuille is enorm gegroeid", ziet Van der Meer.

Kentering in dit proces was het overnemen van de taken van Stichting Orvelte. Niet zomaar een 'klusje', met het beheer van de 64 monumentale boerderijen in het dorp.

Financieel aanpoten

Zo groeide Het Drentse Landschap niet uit z'n jasje, maar is het wel degelijk aanpoten. Ook financieel. De stichting krijgt nogal eens een landgoed geschonken, met een lap grond om 'u' tegen te zeggen. "Trots dat mensen zoveel vertrouwen in ons hebben", zegt Van der Meer voldaan.