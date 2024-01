Acteurs bereiden zich voor op show in afvalkathedraal Koekangerveld: 'Blijft spannend'

"In 2020 hebben we een mijlpaal bereikt als mensheid", vertelt Bruinsma met een tintje ironie. "Het gewicht aan spullen dat we gemaakt hebben heeft het gewicht van alle levende wezens overtroffen. Dat was voor ons de aanleiding om te kijken hoe we de toekomst moeten gaan bouwen. Moet dat juist niet meer met de spullen die we al hebben gemaakt? Vandaar de afvalkathedraal, we willen het decor bouwen met gebruikte spullen."

Thuiswedstrijd

De Wolden is twee jaar de culturele gemeente van Drenthe en daarom strijkt De Peergroup neer in Koekangerveld. In het stuk spelen met name mensen die uit de gemeente komen. "Ik woon in Koekange", lacht acteur Anko Scholtens. "Voor mij is het lekker dichtbij en ik heb een passie voor toneel, daarom doe ik mee."

Maar sommige sterren in de dop komen van verder om hun droom te verwezenlijken, bijvoorbeeld uit Deventer. "Ja dat is wel even een stukje rijden", knikt mede-acteur Marjoleine van Ede van der Pals. "Maar dit is een bijzonder stuk en daar heb ik het wel voor over, en ach, het is maar 100 kilometer rijden."

Spannend

Welke rol ze mag gaan vertolken weet ze nog niet. "Het is nog niet helemaal duidelijk", vertelt ze met een glimlach. "Maar we vullen volgens mij naast de hoofdrollen de ruimtes in."