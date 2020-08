Op de bonnefooi naar een pretpark gaan, is er niet meer bij

"Je moet online reserveren, anders kunnen we het niet in de hand houden", zegt Bert van der Linden, directeur van Attractiepark Drouwenerzand in Drouwen. Hij doelt op de coronamaatregelen waar ze rekening mee moeten houden. Er mogen niet te veel mensen tegelijk naar binnen in het park. "We zitten qua aantallen rond de vijftig procent. Het is wel vervelend. Dit is wel zo'n apart jaar, daar zijn geen draaiboeken voor."

Weggestuurd

Als je op de bonnefooi ergens naartoe gaat, is het heel goed mogelijk dat je weggestuurd wordt. Dat maken ze hier dagelijks mee. Van der Linden: "Normaal is dat geen probleem maar nu kan dat absoluut niet. Dan moet je nee verkopen en dat is heel vervelend."

Bovenin de bomen is het moeilijk om afstand te houden (Rechten: RTV Drenthe)

'Heel uitzonderlijk'

Bedenk je vandaag dat je morgen iets wil doen, dan is er een grote kans dat dat niet meer kan. Ook bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen zijn ze de komende dagen volgeboekt. Medewerker Stefanie Kooijman: "Dat is heel uitzonderlijk voor het Boomkroonpad. Dat komt ook door onze coronamaatregelen. We hebben beperkte capaciteit om mensen toe te laten."

Bij het Boomkroonpad kun je via een trap hoog in de bomen komen. Daar loopt een pad tussen de boomtoppen op 22,5 meter hoogte. Het pad is een meter breed dus afstand houden is moeilijk. Per gezin mag je naar boven.

Een familie uit Scheveningen viert vakantie in Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)

Een familie uit Scheveningen met opa, kinderen, kleinkinderen en de hond zitten op een bankje bij de ingang. "We hadden kaartjes besteld van tevoren", zegt schoonzoon Ron. "En een beetje gepland vanwege corona."

Kooijman: "Bij alle musea en attracties om ons heen moeten mensen reserveren. Het is niet anders op dit moment. We moeten ons er maar even aan houden."