Hoogeveen verliest bij start oefencampagne van DEM

VV Hoogeveen is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen met een nederlaag begonnen. In Hoogeveen was derde divisionist DEM met 4-0 te sterk voor de ploeg van trainer Nico Haak.

De ploeg uit Beverwijk had al een oefenwedstrijd in de benen en dat was op het veld te zien. Na balverlies van Kjelt Engbers opende Joey Kooge de score. Bij de 0-2, van Jesse Arendse, zag de verdediging van de thuisclub er niet goed uit. Er was nog geen kwartier gespeeld.

Hoogeveen aanwinst Noah Schuurman, hij kwam over van MSC, kreeg een paar kleine kansen, maar wist niet te scoren bij zijn debuut.

Na rust scoorde Anthony van Dongen de 0-3 en weer zag de verdediging van de thuisclub er niet goed uit. Cirilio Cijntje bepaalde met een vrije trap de eindstand op 0-4.

Haak kon na afloop wel leven met de nederlaag. "Het heeft veel te lang geduurd dat we konden spelen en ik ben blij dat iedereen gezond is en dat we weer kunnen voetballen". laat de trainer in een reactie aan Hogeveen TV weten. "We hebben pas drie keer getraind en je kan zien dat we vijf maanden niet gevoetbald hebben. Goede dingen worden afgewisseld met minder goede dingen. Dat was in de wedstrijd ook te zien. Er moet nog veel gebeuren."