Brand in woning Hoogeveen, bewoners voorlopig niet terug

In een woning aan de Voltastraat in Hoogeveen is vanavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond in of nabij de schoorsteen en breidde verder uit richting de zolder en de benedenverdieping.

De brandweer, die rond 18.15 uur werd opgeroepen, is nog bezig met blussen omdat brandweermensen niet in de woning kunnen. Dat wordt te gevaarlijk geacht vanwege de houten zoldervloer die in brand staat. Hoelang het blussen nog duurt, is niet bekend.

Schade

De schade aan de woning in de Voltastraat is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio 'aanzienlijk'. Door de uitbreiding is ook beneden rook- en waterschade ontstaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren, al is dat huis ook beschadigd.

De bewoners van beide adressen hebben hun huis verlaten en kunnen voorlopig niet terugkeren. Of een van de woningen ook onbewoonbaar is, moet later blijken.

Rook

De brand zorgde aan het begin van de avond voor veel rookontwikkeling. Een rookpluim was in een deel van Hoogeveen goed zichtbaar. Mogelijk is er bij de brand asbest vrijgekomen.