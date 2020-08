Fotografen tippen mooiste natuurplekken Noord-Nederland: "Dit is rustgevend"

Dag en dauw

Na een half uur op pad te zijn met Van der Laan wordt meteen duidelijk waarom haar foto's zijn geselecteerd. Ze praat niet alleen vol passie over een van haar grootste hobby's, maar ook de foto's die ze laat zien zijn zeker de moeite waard. En dat vroege opstaan, dat hoort er gewoon bij.

"Je moet in alle omstandigheden natuurlijk mooie foto's kunnen maken", legt de fotograaf uit. "Maar zelf zoek ik toch graag de randen van de dag op. Dus 's ochtends vroeg of 's avonds laat als het licht wat zachter wordt."

Automatische stand

Een jaar of zeven geleden begon Van der Laan met fotograferen. Maar ze merkte dat ze de nieuw gekochte spiegelreflex vooral op de automatische stand gebruikte, terwijl ze wist dat er veel meer uit de camera te halen viel. "Toen ben ik toch maar eens cursussen gaan volgen, want ik zat wel wat te pielen met de handleiding ernaast, maar ik kwam er niet echt uit."

Na de basiscursus fotografie en heel wat andere workshops merkte ze dat ze vooruitging. Dat ze zo'n zeven jaar later al in een boek staat, vindt ze geweldig. "Ja ik ben ook heel trots op het boek. Ik heb in totaal aan 25 gebieden meegewerkt, soms alleen en soms in samenwerking met andere fotografen."

Behalve het maken van foto's, schreef Van der Laan ook bijpassende teksten over de gebieden. Verder staan er tips en trucs in voor hobby-fotografen om nog betere foto's te maken.

(Rechten: Yvon van der Laan)

Respect voor natuur

Van der Laan straalde van oor tot oor toen ze na maanden hard werken het boek voor het eerst in handen had. Maar er waren niet alleen maar positieve reacties. "Er zijn ook mensen die bang zijn dat de natuur overbelast raakt door dit soort boeken", legt ze uit. "Maar ik heb van de uitgever vernomen dat die overlast in de praktijk erg meevalt."

Zelf betreedt de fotograaf de natuur ook met respect. "Ik zet niet alles op alles voor de perfecte foto. Ik probeer altijd netjes op de paden te blijven, dus je ziet mij niet opeens vijfentwintig meter de hei oplopen voor een plaatje. Ik zal er ook niets om vernielen, dan heb ik die foto maar niet."

Ook al is het boek klaar, Van der Laan blijft gewoon doorgaan met het zoeken naar mooie plekken in de natuur. "Het geeft mij een soort rust en dat is soms ook wel nodig. Ik ben eigenlijk best een druk persoon", zegt ze lachend.