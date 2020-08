Tropische temperaturen in aantocht

In juli bleef het redelijk koel in Drenthe en trokken er geregeld buien over. De eerste week van augustus brengt een heel ander weertype. Het kwik schiet de komende dagen omhoog in onze provincie.

De start van deze week is zeker nog niet zomers, maar de vooruitzichten voor zonaanbidders zijn uitstekend. "Vandaag hebben we nog te maken met buien, daarna klaart het op en krijgen we - vooral later in de week - een heel ander weertype", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Woensdag verschijnt er een hogedrukgebied boven de Baltische staten en dat zorgt voor echt mooi weer. We krijgen dan temperaturen van boven de 25 graden in de middag", verwacht Van der Zwaag. "Daarna gaan de thermometers echt pieken. Het zou me niet verbazen als we donderdag de 30 graden bereiken."

De daaropvolgende dagen houdt de warmte in het grootste deel van het land aan. Op zondag volgt in het noorden mogelijk afkoeling.

Juli wisselvallig

Met de voorspelde zomerhitte lijkt augustus heel anders uit te pakken dan juli. Die maand toonde zich wisselvallig en had geen enkele tropische dag met een temperatuur boven de 30 graden. De hoeveelheid zonuren viel in juli ook tegen.

