Assenaar (19) na tweeënhalve maand weer opgepakt in grote witwaszaak

Een 19-jarige man uit Assen is vorige maand opnieuw opgepakt in een grote witwaszaak. Hij was begin mei op last van de rechter-commissaris nog vrijgelaten.

De Assenaar werd in april, samen met een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden in Amsterdam. In de auto waarin ze zaten, in een parkeergarage van het luxe Pontsteigergebouw, vond de politie een tas met zeer veel bankbiljetten.

Bij doorzoekingen in twee woningen die daarop volgden werd nog meer contant geld en een grote hoeveelheid dure merkkleding aangetroffen. In totaal nam de politie bijna een miljoen euro in beslag. Ook werden een derde en vierde verdachte aangehouden: een 38-jarige man uit Rotterdam en een 32-jarige man uit Groningen.

Zittingen

De Assenaar wordt verdacht van witwassen en vuurwapenbezit. Hij kwam op 4 mei op vrije voeten, maar zit sinds 23 juli weer vast naar aanleiding van een pro-formazitting bij de rechtbank. Een tweede zitting volgt volgens het OM in Amsterdam op 1 oktober.

Naast de Assenaar zitten ook de mannen van 43 en 38 jaar vast. De 32-jarige Groninger is weer vrij, al is nog wel een verdachte in deze zaak.

