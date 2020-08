Zomerserie Sport: Padel, een combinatie van tennis en squash

"Een combinatie van tennis en squash", laat trainer Gert Jan van der Vegt weten. Padel is ontstaan in Mexico. "Iemand had een tuin, waar geen plek was voor een tennisbaan. Toen heeft hij een kleinere baan aangelegd, met een glazen wand eromheen. Zo is padel ontstaan."

Padel is voor LTC Dalen een snel groeiende sport. "De baan is eigenlijk altijd bezet en we zijn bezig met de aanleg van een tweede baan, waar we nog wel wat sponsoren voor kunnen gebruiken."

Een partijtje padel speel je altijd met vier personen, enkelspel bestaat niet. Een padelracket kent geen snaren, zoals een tennisracket, maar bestaat uit een inwendige EVA-kern (schokdempend rubber) met verschillende materialen.

Dijkhuizen en Posthuma krijgen een korte introductietraining en nemen het daarna als team RTV Drenthe op tegen LTC Dalen. Enthousiasme tegen ervaring. Dat laatste blijkt toch belangrijker te zijn.