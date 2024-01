De week van Drenthe: Koning Winter treedt Drenthe binnen en vrijspraak in kofferbakmoord

Drenthe kijkt terug op een ijzig koude week. De provincie was enkele dagen in de ban van het schaatsen, maar er gebeurde meer.

Zo bleek maandag dat er weer optimisme is in het Drukkerijmuseum in Meppel over het voorbestaan. Dat werd verteld op Koppermaandag, toen de traditionele Kopperprent weer uitgereikt.

Koning Winter

Een dag later trad de winter binnen. Een marathon op natuurijs zit er in Drenthe nog niet in, maar geschaatst wordt er al wel, onder meer in Nieuw-Buinen. Woensdag gingen meer ijsbanen open. Dat leverde veel schaatspret op in Drenthe. Het scheuvelen gebeurde niet alleen bij de ijsverenigingen in de dorpen, maar ook in de natuur. Zo waagde een boswachter zich aan een rondje over het Elpermeer.

Donderdag stond de zogeheten twintigste penning in Emmer-Compascuum centraal. Dat is een betaling die nog stamt uit de tijd van de turfwinning in Drenthe. In het dorp zijn bijna 300 kavels in het bezit van de familie Kröner. Op die kavels zitten door die twintigste penning erfpachtverplichtingen.

Vrijspraak in kofferbakmoord