Toch extra DNA-onderzoek in verkrachtingszaak Schipborg

De 26-jarige man uit Zuidlaren werd 9 juli vorig jaar opgepakt, omdat drie dagen eerder een 76-jarige vrouw was verkracht in natuurgebied De Strubben/Kniphorstbosch bij Schipborg. De vrouw wandelde daar toen ze plotseling werd aangesproken en vastgepakt door een jonge man die zei dat hij seks met haar wilde. Hij verkrachtte haar en ging er daarna vandoor.

DNA-match

Op basis van zijn opmerkelijke loopje en de auto die het slachtoffer in het natuurgebied had zien staan, werd de Zuidlaarder een paar dagen later opgepakt. Het DNA dat op de kleding van het slachtoffer werd gevonden, leverde bovendien een match op met de landelijke databank. Daarin zat alleen niet het DNA-materiaal van de verdachte, maar van zijn tweelingbroer die in het verleden is veroordeeld voor geweld. DNA van eeneiige tweelingen is nagenoeg gelijk.

De man uit Zuidlaren heeft van het begin af aan ontkend dat hij de dader is. Hij wijst naar zijn tweelingbroer. Die wordt door het Openbaar Ministerie niet gezien als verdachte, omdat hij een alibi had voor het tijdstip van de verkrachting. Hij zou onder meer in een sportschool in Groningen zijn geweest.

Toch toestemming

Advocaat Ubo van Ophoven vindt de verklaring van de broer niet zo betrouwbaar en drong er in april dit jaar bij de rechtbank op aan uitgebreider DNA-onderzoek te laten uitvoeren door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee de verschillen in de DNA-profielen van eeneiige tweelingen kunnen worden vastgesteld.

De rechtbank bepaalde toen dat uitgezocht moest worden of de tweelingbroer van de verdachte daaraan wilde meewerken. Nadat de man dit voorjaar aangaf dat hij erover na moest denken, liet hij niks meer van zich horen. Dat werd anders toen de rechtbank bij de laatste regiezitting op 25 juni op verzoek van Van Ophoven bepaalde dat de man als getuige moet worden gehoord bij de rechter-commissaris.

De advocaat wilde de broer voor de inhoudelijke behandeling nog vragen kunnen stellen. Dat is onlangs gebeurd. "Omdat de familie geluiden had gehoord dat hij niet van plan was te komen, is hij door de politie van huis gehaald", aldus de advocaat uit Leek. Vervolgens werkte hij wél mee aan het verhoor en zegde hij ook toe dat hij wil meewerken aan het extra DNA-onderzoek.

'DNA cruciaal'

Van Ophoven: "Het DNA is cruciaal in deze zaak. Mijn cliënt vindt het geweldig dat dit onderzoek nu toch gedaan kan worden." Daarvoor moeten beide broers bloed afstaan dat het NFI door verschillende laboratoria laat onderzoeken, vertelt hij. "Dat schijnt een tijdrovende klus te zijn die maanden kan duren. De rechtbank heeft de officier van justitie opdracht gegeven uit te zoeken hoe lang."

Morgen vindt bij de rechtbank in Assen alleen een korte zitting plaats, waarop de advocaat de rechtbank gaat vragen zijn cliënt in afwachting daarvan vrij te laten. Hij zit inmiddels bijna dertien maanden in voorarrest en houdt vol dat hij onschuldig is.

Lees ook: