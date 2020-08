Opleving coronavirus in België: Start BENE-League uitgesteld

De start van het BENE-League seizoen 2020-2021 is uitgesteld. Wegens de heropleving van het coronavirus mogen de Belgische handbalteams van de Belgische overheid voor 1 oktober niet in competitieverband in actie komen. Hierdoor is de start van de grensoverschrijdende competitie in september uitgesloten.

De enige Drentse BENE-Leaguedeelnemer Hurry-Up zou op 5 september starten tegen Visé.

De Raad van Toezicht van de BENE-League heeft de betrokken bonden gevraagd verschillende scenario's op te stellen met betrekking tot de start van de competitie. Waarbij rekening gehouden wordt met de gezondheid van spelers, staf en supporters en de sportieve haalbaarheid.

BENE-League manager Gesinus Huistra zal op basis van de scenario's een voorstel maken voor de start van de competitie. Samen met de Raad van Toezicht beslist hij in de week van 11 augustus wanneer en hoe de competitie van start gaat.

Voor Hurry-Up trainer Joop Fiege komt de beslissing niet als een enorme verrassing, maar vraagt zich wel af of de situatie in België voor 1 oktober is verbeterd. "Ik ben geen viroloog, maar het lijkt me lastig plannen. Maar voorlopig moeten we maar afwachten. Het is niet anders." Aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen verandert overigens niet zoveel. "Vier weken is te overzien. Wel is het oefenduel van komend weekend, tegen Aalsmeer, verschoven naar september", aldus Fiege.