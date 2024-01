Vincent nu echt weg uit Assen naar nog onbekende eindbestemming

Assen is zijn Vincent van Gogh weer kwijt. Vanmorgen is het metershoge beeld van de kop van de Vaart opgetakeld en afgevoerd. En da's dit keer niet tijdelijk, zoals een maand geleden met de stunt van oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder. Z'n aftocht uit Assen is nu echt definitief.

De grote Van Gogh-tentoonstelling 'Op reis met Vincent' die in het Drents Museum te zien was, is immers alweer een week voorbij. En dus was het tijd dat ook Vincent z'n tas weer ging pakken. Kunstenaar Eelco Bügel van Blow-Up Industry zette voor het wegtakelen van het beeld eerst nog even een reistas op de grond, naast de enorme voeten van Vincent. "Mooi symbolisch toch?", lacht de kunstenaar. "Hij gaat immers weer op reis."

Tas gepakt

De reistas was dit najaar al gemaakt, tegelijk met het beeld. Maar van het Drents Museum mocht de tas er uiteindelijk toch niet bijgeplaatst worden. Als gekkigheidje is de enorme tas nu toch even van stal gehaald. "Op zijn definitieve eindbestemming komt die tas er wel bij", zegt Bügel. Maar waar dat is, kan Bügel nog niet onthullen.