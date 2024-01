Emmenaar Pieter Koolwijk schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk

De 50-jarige Koolwijk schreef eerder boeken als Vlo en Stekel, Missie afbreken en Gozert. Voor laatstgenoemde, over het jongetje Ties dat met een verzonnen vriendje avonturen beleeft, kreeg hij de Zilveren en Gouden Griffel in 2021.

Brutaal en eigenwijs

Tekenaar Noëlle Smit maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek. "Kinderboeken zitten vol met sterke personages die ons laten zien hoe leuk het is om lekker te doen wat jij wilt", aldus de CPNB in een toelichting. "Van de brutale versjes van Annie M.G. Schmidt tot boeken vol eigenwijze figuren die het op hun eigen manier doen. Van Matilda tot Mees Kees en van de NEEhoorn tot de dappere ridster."

Deze Kinderboekenweek draait om dingen net iets anders dan anders doen. Daarom is er dit jaar geen dichter gevraagd voor het Kinderboekenweekgedicht, maar wordt er via een wedstrijd in samenwerking met De Schoolschrijver naar de dichter van de Kinderboekenweek gezocht. Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar in Nederland maken kans om dé dichter van de Kinderboekenweek 2024 te worden.

Pim Lammers

Vorig jaar was de in Norg opgegroeide dichter Pim Lammers gekozen om het kinderboekenweekgedicht te schrijven. Maar hij trok zich terug na doodsbedreigingen op sociale media. De woede werd onder meer gevoed doordat Monique Smit en model Kim Feenstra zonder context fragmenten deelden uit een verhaal dat Lammers in het verleden had geschreven over een voetbaltrainer die gevoelens voor een pupil koestert.