Drenthe en Groningen uitzonderingen: alle gemeenten vingen asielzoekers op

'Gewoonweg geen ruimte'

Verder naar de Randstad zitten meer gaten in de opvang. In Utrecht heeft de helft van de 26 gemeenten geen asielzoekers opgevangen. Ook in de kop van Noord-Holland zijn meerdere aan elkaar grenzende gemeenten die geen opvang hebben geregeld. Dat geldt ook voor een deel van Noord-Brabant. Waarbij aangetekend dat die provincie met de recente crisisopvang in Budel in de gemeente Cranendonck een behoorlijke steen bijdraagt.

Het Gelderse Rozendaal is een van de gemeenten die de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers heeft opgevangen. Toch hoopt burgemeester Ester Weststeijn (partijloos) van harte dat de Eerste Kamer de spreidingswet aanneemt. "Het is vreselijk wat daar in Ter Apel gebeurt. Wij voelen ook hier de maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit in de gezamenlijkheid op te lossen. Als je dan de emotie van de burgemeester van Westerwolde ziet... Dat raakt ons hier ook diep."

Vraag is waarom haar gemeente dan geen bijdrage heeft geleverd. "In dit lijstje wil je niet staan. Wij zouden graag willen opvangen, maar we zijn een gemeente met slechts 1.750 inwoners, zonder industrieterreinen of campings daaromheen. Er is gewoonweg geen ruimte voor, hoe graag we ook zouden willen. Als de spreidingswet er komt, gaat het voor ons om maar zes asielzoekers. Dat zet weinig zoden aan de dijk. We werken wel samen in de regio Arnhem met tien gemeenten. Daar is wel veel opvang geregeld."

Eisen

Ook een gebied met veel gemeenten zonder opvang van asielzoekers is de kop van Noord-Holland. Daar is de gemeente Stede Broec één van. Een woordvoerder van die gemeente laat weten dat daar geen locatie beschikbaar is voor de opvang van asielzoekers. Om eraan toe te voegen: "In een eerder stadium zijn wel locaties aangeboden aan het COA. Deze bleken echter niet aan hun toenmalige vereisten te voldoen."