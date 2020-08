Ruim 350 asielzoekers verhuizen wegens verbouwing locatie Emmen

"Dat betekent dat wij in plaats van 600, maar 250 bewoners in huis hebben, omdat meer dan de helft van de woningen straks gesloopt gaan worden", legt locatiemanager Brigitte van Griethuizen van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) uit.

Renovatie en sloop

De dienstgebouwen zijn inmiddels gerenoveerd. De oranje units en caravans waar de bewoners momenteel in wonen, worden gefaseerd gesloopt. Daar komen nieuwe, grijs gekleurde units voor in de plaats. "Het wordt één soort bouw. Straks bestaat dat uit allemaal appartementen voor acht personen." De caravans en twee grote woonunits gaan straks als eerste tegen de vlakte. De bewoners die daar nu wonen, zijn verhuisd naar de grotere woonunits die als laatste aan de beurt zijn.

Volgens Van Griethuizen hebben de bewoners die nog op het asielzoekerscentrum wonen begrip voor de verbouwing, al is het soms wel lastig. "Het is natuurlijk wel lastig om afstand te doen van het plekje waar je nu woont en dan te verhuizen naar een ander plekje op het centrum. Vooral voor de bewoners van de caravans waar vijf personen in kunnen wonen."

"Het is een heel logistiek proces, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ze er ook begrip voor hebben. We proberen ook rekening te houden met de wensen en omstandigheden van de gezinnen. Gelukkig hebben ook veel gezinnen aangegeven dat ze wel in een unit voor acht personen willen samenwonen met die en die. Die ruimte geven we mensen ook als het kan. Het is een hele puzzel, maar meestal komen we er ook wel uit."

De gebouwen die als laatste gesloopt worden (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De 350 bewoners die verhuisd zijn naar andere locaties in het land, keren niet meer terug naar Emmen. "Tenzij de omstandigheden zo zijn, als de verbouwing klaar is, dat het toch wijsheid is om terug te komen. Maar we proberen te voorkomen dat mensen eindeloos en onnodig moeten verhuizen", legt de locatiemanager uit.

'Gezinnen met schoolgaande kinderen zoveel mogelijk gebleven'

De locatie in Emmen vangt uitgeprocedeerde gezinnen op met minderjarige kinderen. De gezinnen met schoolgaande kinderen heeft het COA zoveel mogelijk in Emmen gelaten, zodat zij niet hoeven te wisselen van basisschool. "We hebben als allereerst afscheid genomen van gezinnen zonder schoolgaande kinderen. We hebben een tijdje gezinnen gehad die niet echt in de categorie uitgeprocedeerd vielen, maar wel terugkeer-gerelateerd zijn. Die zijn ook verhuisd."

Veel gezinnen zijn naar andere gezinslocaties gegaan, bijvoorbeeld die in Katwijk en Amersfoort. De verbouwing begint in september en duurt ongeveer een jaar. Daarna wordt de capaciteit weer opgevoerd naar 600 bewoners.