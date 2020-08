Hilal Ben Moussa: Ambitie ligt hoger dan handhaving alleen

FC Emmen was voor de oud-speler van FC Groningen en FC Volendam al die tijd optie nummer 1. "Er speelde wel wat, maar dat is sinds Emmen in de eredivisie actief is voor iedereen wel het geval. Ik wilde er graag uitkomen met de club. Vanaf het moment dat ik terugkwam in de winterstop voelde het heel goed. Ik begon weliswaar op de bank, maar knokte me al snel in de basis en heb volgens mij ook een behoorlijke stempel op ons spel kunnen drukken. Bovendien voel ik me door iedereen binnen de club enorm gewaardeerd. Ook dat is heel belangrijk voor me.

Ben Moussa kwam in de zomer van 2017 bij FC Emmen en was twee seizoenen lang een belangrijke speler in de formatie van Dick Lukkien, maar raakte in zijn eerste twee seizoenen wel steeds zijn basisplek kwijt. Mede daardoor koos hij vorig zomer voor een Roemeens avontuur bij Sepsi OSK. Die overstap werd geen succes en dus keerde hij na een half jaar terug op De Oude Meerdijk.

Ambitie

Volgens Ben Moussa ligt de doelstelling voor komend seizoen anders dan in de twee voorgaande jaren in de eredivisie. "Toen was het simpel. Handhaven was het devies. Ik vind dat we wel wat verder mogen kijken, zeker als we het niveau van onze thuiswedstrijden weten vast te houden en af en toe ook buitenshuis zo kunnen presteren. Of ik dan denk aan de play-offs? Daar moeten we wel naartoe ja."

Trainingskamp Delden

FC Emmen bivakkeert de komende dagen in Delden waar de eredivisieclub, net als vorig jaar, haar trainingskamp heeft. Vrijdagavond speelt de Drentse club de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op de seizoensstart op 13 september. Tegenstander in Emmen is dan Cambuur.