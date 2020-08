Speciaalzaak profiteert van drang naar rust en kleinschaligheid

Volgens cijfers van marktonderzoeker GfK stegen de verkopen van slagers en groenteboeren de afgelopen maanden met 30 tot 40 procent. Dat gaat in tegen de trend dat veel van dat soort winkels de afgelopen jaren moesten sluiten, omdat de supermarkt steeds meer marktaandeel inpikte.

Even geen supermarkt

Vanwege het coronavirus lijken mensen de drukke supermarkten meer te mijden. In plaats daarvan zoeken ze de rust en kleinschaligheid van de speciaalzaken op, merkt ook groenteboer Wessel Hagels uit Rolde. "Corona heeft daarin een hele grote rol gespeeld. Mensen die eerder bij de supermarkt inkochten, komen nu weer bij de speciaalzaak. Ze zijn toch een beetje voorzichtig geworden en willen niet meer met honderd man in één winkel boodschappen doen", vertelt Hagels.

Ook Rianne Pots van Echte Bakker Pots zag steeds meer klanten in haar winkels in Rolde, Annen en Assen. Naast het vermijden van de supermarkt denkt Pots dat mensen tijdens de coronacrisis meer het belang van lokale producten zijn gaan inzien. "Klanten zeggen dat ze het leuk vinden dat wij streekproducten verkopen en dat we kunnen vertellen waar ons graan vandaan komt. Je merkt dat dat steeds belangrijker wordt", vertelt Pots.

Stuk minder bestellingen

Voor de bakkerij had de coronacrisis nog wel een keerzijde. Waar Pots aan de kassa meer klanten zag, kwamen er een stuk minder bestellingen van bijvoorbeeld restaurants binnen. Pots: "We leveren veel aan horeca en bedrijfskantines. Dat trekt nu weer wat aan, maar vooral in het begin was dat wel erg heftig." De stijging van het aantal klanten in de winkel is voor Pots niet genoeg om het verlies van de horecabestellingen helemaal goed te maken. "Helaas heft dat elkaar niet op. Wat we verloren hebben de eerste maanden, halen we niet meer in."

Daarnaast viel ook de taartverkoop bij Pots voor een groot deel weg. Doordat mensen hun verjaardag of andere feestelijkheden niet of met veel minder mensen vierden, was er een stuk minder behoefte aan grote slagroomtaarten of aarbeiensloffen. "Taarten voor twaalf personen verkochten we haast niet meer. Klanten kwamen vaker één of twee gebakjes halen", zegt Pots.

'Nu zien we pas effect'

De coronacrisis is ook zwaar geweest voor slagerij Jan Mager in Warenhuis Vanderveen in het centrum van Assen. De inkomsten van de slager zijn voor een groot deel afkomstig van het winkelende publiek of mensen die feesten en partijen organiseren. "Dat stortte door de coronacrisis helemaal in", vertelt mede-eigenaar Roelof Speelman. "Aan het begin van de coronacrisis gold: ga wel boodschappen doen, maar niet winkelen. De kantoren waren gesloten, mensen werkten thuis dus onze broodjesverkoop tussen de middag liep helemaal niet meer."

Nu het openbare leven weer wat op gang komt, merkt ook de slager eindelijk een positief effect van de coronacrisis. Daarbij speelt volgens Speelman mee dat er veel meer mensen vakantie vieren in eigen land of helemaal niet weg gaan. "Bij ons is het effect wat later gekomen, maar we gaan zeker in de plus eindigen. Mensen gaan thuis wat lekkerder eten maken, wat gezellig eten thuis. Laten we hopen dat dat blijft hangen als corona voorbij is."