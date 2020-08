Amerikaanse ambassadeur Hoekstra fietsend door Drenthe

Roots

Hoekstra is sinds 2018 ambassadeur van Amerika in Nederland. Samen met zijn vrouw Diane kwam hij begin dat jaar deze kant op. En dat voelde ergens als thuiskomen, aangezien ze allebei hun wortels hebben liggen in dit land.

"Diane haar voorouders komen uit Drenthe, mijn ouders leefden in Groningen", legt Hoekstra uit. Hij wisselt Amerikaanse zinnen met Nederlandse woorden af. "Gisteren stopten we in Friesland bij de boerderij waar mijn vader opgroeide. Het is mooi om de plekken te zien waar je roots liggen."

(Tekst gaat verder onder video)

Bakkerszoon

Als 3-jarige zoon van een bakker verhuisde Hoekstra naar Amerika, om uiteindelijk dus in 2018 weer terug te keren. "We gaan ook nog vaak naar Winsum, daar groeide mijn moeder op en er woont ook nog steeds familie."

Maar waarom fietst de Amerikaanse bakkerszoon met Groningse roots na twee jaar ambassadeurschap dan nu nog een tocht langs alle provincies? Nou, dat is mede ingegeven door de coronacrisis.

"Ik zou de Fietselfstedentocht rijden, maar die ging niet door. En nu met corona zit ik heel augustus thuis, ik ga niet terug naar Amerika. Dus toen dacht ik: laat ik door alle twaalf de provinciën fietsen."

(Tekst gaat verder onder video)

Hoekstra werd verwelkomd door Commissaris van de Koning Jette Klijnsma en museum-directeur Harry Tupan (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Kennismaking

Tijdens de fietstocht van in totaal zo'n 650 kilometer wil de ambassadeur ook langs de meer onbekendere plekken in Nederland. Ook praat hij veel met commissarissen van de Koning, burgemeesters en bezoekt hij verschillende musea. In Drenthe kreeg hij een rondleiding door het Drents Museum van directeur Harry Tupan en commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Volgens Hoekstra is de fiets ideaal voor dit soort bezoeken. "We komen nu door de kleine dorpjes, weg van de snelwegen. We gaan door natuurgebieden. Je ziet veel meer op de fiets. Ook ga je een stuk langzamer dan op de snelweg, al mag je daar nu nog maar 100 kilometer per uur", zegt de ambassadeur met een knipoog.

Hitte en wind

Hoekstra heeft nog acht provincies te gaan en na drie dagen fietsen ziet hij dat zeker nog zitten. Al is hij wel ietwat bezorgd over de komende dagen wanneer het kwik begint te stijgen. "Hitte en wind zijn geen vrienden van mijn benen. En in Utrecht krijgen we straks de eerste heuvels. Maar ik denk dat het goedkomt."