Verdachte verkrachting bejaarde vrouw Schipborg blijft vastzitten

De 26-jarige man uit Zuidlaren die wordt verdacht van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in de buurt van Schipborg blijft de komende maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen vanochtend bepaald.

Het unieke onderzoek naar zijn DNA en dat van zijn eeneiige tweelingbroer dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat uitvoeren, waardoor de zaak maandenlang vertraging oploopt, is voor de rechtbank geen reden om de man zijn strafzaak thuis te laten afwachten. Daarvoor vinden de rechters de zaak te ernstig.

Wel bepaalde de rechtbank dat het Openbaar Ministerie de reclassering opdracht moet geven om te onderzoeken onder welke voorwaarden de man over een paar maanden misschien wél naar huis zou kunnen. De rechtbank wil dat daarbij ook de mogelijkheid van elektronisch toezicht, een enkelband, wordt onderzocht.

Uniek onderzoek

De zaak die draait om de verkrachting van de bejaarde vrouw op 6 juli vorig jaar in natuurgebied De Strubben/Kniphorstbosch zou vandaag inhoudelijk behandeld worden. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege het DNA-onderzoek.

De verdachte ontkent vanaf zijn arrestatie dat hij de bejaarde vrouw verkracht heeft. Op haar kleding is DNA gevonden dat een match opleverde met DNA-materiaal van zijn tweelingbroer dat in de landelijke DNA-databank zat. Maar daarmee kan het ook van hem zijn, omdat het DNA van een eeneiige tweeling sterk overeen komt. Er zijn wel minieme verschillen, maar die kunnen alleen worden vastgesteld met een voor Nederland nieuwe onderzoeksmethode.

Eind juli heeft de broer van de verdachte tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris gezegd dat hij daaraan wil meewerken. Zijn toestemming was nodig, omdat de man door het Openbaar Ministerie niet als verdachte wordt gezien. Volgens het OM heeft de man een alibi voor het tijdstip van de verkrachting.

Vertraging strafzaak

Binnenkort wordt bij beide mannen bloed afgenomen, vertelde de officier van justitie tijdens de korte zitting in de Asser rechtbank vanochtend. Dat wordt in verschillende laboratoria onderzocht. Het onderzoek duurt volgens een medewerker van het NFI minstens drie maanden, maar omdat het nieuw is in Nederland, kan hij geen exacte inschatting maken.

Dat kan dus betekenen dat de Zuidlaarder nog een half jaar langer in voorarrest moet blijven zitten. Daar wilde zijn advocaat Ubo van Ophoven een stokje voor steken. De man zit nu dertien maanden vast, terwijl volgens de advocaat nog lang niet vaststaat dat dat terecht is. Het alibi van de tweelingbroer van zijn cliënt rammelt volgens hem.

De broer heeft bij de politie verklaard dat hij op de middag van 6 juli in een sportschool was, maar uit camerabeelden en een verklaring van een medewerker is daar volgens Van Ophoven niks van gebleken. Ook staat vast dat de man daar die middag niet heeft ingecheckt.

Tegenstrijdige verklaringen

Bij de rechter-commissaris heeft de man eind juli gezegd dat hij met een kennis bij zijn oma in Zuidlaren is geweest en dezelfde middag ook naar Emmen is gereden om iets op te halen. Volgens Van Ophoven strookt dat niet met wat de kennis over die middag heeft verklaard. Ook heeft de tweelingbroer verklaard dat hij rond 16.00 uur boodschappen heeft gedaan en heeft gepind, maar uit onderzoek blijkt dat dit twee uur later is geweest. Het slachtoffer is ergens tussen 15.30 uur en 16.30 uur die middag verkracht.

Ondanks al die argumenten van de advocaat, moet de 26-jarige Zuidlaarder dus voorlopig wel in de cel blijven. Hij was zelf niet bij de zitting. Volgens Van Ophoven is de man te emotioneel om te komen, omdat de zaak hem erg hoog zit.

