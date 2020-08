Zomerserie Sport: Sjoelen is gaaf

En waar kun je dan beter zijn dan bij de Brikkenmikkers in Klazienaveen. De club met een heuse wereldkampioene in de gelederen. Elly Mensen pakte de titel namelijk in 2013. Ze gooit gemiddelden van 140+. Een bijzonder aardig niveau als je bedenkt dat de hoogst mogelijke score in het sjoelen 156 is. Normaal gesproken zou je denken dat 148 punten de maximale score is, maar als je alle stenen in de eerste beurt scoort, krijg je twee stenen bonus. Scoor je alle stenen in twee beurten, dan krijg je één bonussteen en kan je score dus 152 worden.

Aardappelzetmeel

De Brikkenmikkers hebben hun fraaie onderkomen in de kelder van OBS De Planeet, alleen de vraag is voor hoelang nog. De gemeente wil de basisscholen in de omgeving fuseren en op de grond waar het huidige gebouw staat komt woningbouw. "We weten nog niet waar onze nieuwe plek komt en ook niet hoelang we hier nog zitten. Dat kan twee jaar zijn, maar ook wel vijf", zegt voorzitter Jakob Kamminga, die een belangrijke tip heeft voor beginnende spelers. "Om de baan mooi glad te maken kun je het best gebruik van aardappelzetmeel. Wij strooien om de tien beurten een beetje op de sjoelbak en dat gaat perfect."

Zonder aardappelzetmeel, maar met buitengewoon veel enthousiasme, beginnen onze verslaggevers na nog een laatste belangrijke tip van de wereldkampioene ("Je moet gewoon veel zelfvertrouwen hebben") aan hun wedstrijd. De scores vallen een beetje tegen, maar uiteindelijk is er natuurlijk toch een winnaar.