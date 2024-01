Pieter Koolwijk dolblij dat hij Kinderboekenweekgeschenk mag schrijven: 'Mijn boeken zijn ook eigenwijs'

Op de lijst met voorgangers prijken onder andere Annie M.G. Schmidt, Paul van Loon en Carry Slee. Ondanks zijn eerdere successen had Koolwijk de uitverkiezing niet verwacht. "Ik woon zeventien jaar in Drenthe", zegt de geboren Rotterdammer. "Dus: 'Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg'. Lekker met je voetjes in de klei, of in het veen. Ik had er niet op gerekend, maar dus wel op gehoopt."

Liegen

Sinds september loopt Koolwijk dus al met het geheim rond. "Ik ben heel slecht met geheimen en vooral met liegen. Dan zijn er mensen die het gaan vragen. En dan mag je niks zeggen, dan moet je er omheen kletsen. Normaal wordt het gevraagd in de Kinderboekenweek, dus ik heb steeds geantwoord: 'Tja, ik ben niet gevraagd in de Kinderboekenweek'. En dat klopt hé, want ik ben daarvoor gevraagd. Technisch gezien heb ik niet gelogen."

De basis voor het boek is inmiddels gelegd. Koolwijk: "Je past je schema er op aan. Ik ben al aan het schrijven. Je moet in oktober wel leveren, en er moet nog iemand illustreren. Ik was net klaar met iets, dat heb ik gelijk aan de kant gegooid en niet meer herschreven. Toen ben ik meteen hiermee aan de gang gegaan."

Opdracht

In opdracht schrijven vergt wel wat anders dan anders. "Normaal als je verhaal gaat schrijven krijg je een idee, opeens als je in de supermarkt staat of waar dan ook. Dan denk je: 'Ooh, dat wil ik schrijven'. En nu is het anders, nu moet je iets gaan schrijven en kun je niet gaan wachten tot er iets komt."

Het personage werd al snel gekozen, het schrijfplan werd ook opgezet. Maar schrijven blijkt twijfelen. "Is dit hem? Ik weet het niet 100 procent zeker maar ik ga in ieder geval schrijven. En je moet heel erg over het woordenaantal nadenken, je moet binnen een aantal woorden blijven."