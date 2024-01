Coevorder huiskamer opent voor twijfels over geheugen

"Nu is het zover dat we het pand kunnen openen", aldus Lucas. "In eerste instantie voor alleen de dinsdagmiddag, maar we hebben op de achtergrond al plannen om de openingstijd te verruimen, misschien ook meerdere dagen open te gaan en op termijn ook lunches aan te bieden."

'Geen overbodige luxe'

Volgens de initiatiefnemers, zelf vrijwilligers met een zorgachtergrond, is een inloophuis geen overbodige luxe. "De komende jaren zullen er door de vergrijzing meer mensen bijkomen met bijvoorbeeld dementie of Alzheimer. Daarom is het goed om mensen in een vroeg stadium te ondersteunen."

De gemeente Coevorden staat achter het initiatief, zegt wethouder Joop Slomp. "We hebben als gemeente geholpen met het vinden van een geschikte locatie voor De Hoofdzaak. Ook ondersteunen we met het betalen van de huur." Volgens hem is de aandacht zeer nodig. "Dementie en Alzheimer nemen helaas alleen maar toe. De Hoofdzaak is een mooie aanwinst voor onze dementievriendelijke gemeente."

'Aanvankelijk had ik niet in de gaten hoe erg het was'

Hennie Schans uit Dalen onderschrijft het belang van goede ondersteuning. Bij haar man Henk werden zeven jaar geleden de eerste symptomen van vergeetachtigheid en afwezigheid geconstateerd. "Hij was toen bijna 65 en nog aan het werk, maar hij stond steeds vaker bij de koffieautomaat en kon eigenlijk zijn werk niet meer aan", vertelt ze. "Aanvankelijk had ik nog niet zo in de gaten hoe erg het was, ik dacht eerst dat hij doof werd."