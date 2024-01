De koning op bezoek: 'Spannend en goed voor de zaak'

Fokker

De koning ging in 2019 met zijn wederhelft ook even langs bij GKN Fokker in Hoogeveen, producent van vliegtuigonderdelen. Daar mocht Jan Hidding op de productieafdeling de majesteit bijpraten. En daar was deze Drent best wel wat zenuwachtig over.

"Je wilt je toch van je beste kant laten zien als bedrijf en ik vond het eerst wel moeilijk, want je kunt niet alles zomaar zeggen. Lastig hoor, dat met de handrem erop praten, maar ik vernam al snel dat ik mezelf kon zijn, dat was geen enkel probleem. De koning is ook gewoon een mens."

Goed voor het bedrijf

De waarde van het koningsbezoek in geld uitdrukken is lastig, maar volgens Hidding is het wel goed geweest voor Fokker en bovendien een hele eer. "Voor het bedrijf is het een dikke plus, ze kiezen je ook niet zomaar uit, je staat toch maar mooi op de kaart. En ze zorgen dat alles goed verloopt, ook als het om beveiliging gaat. Fokker werd hermetisch afgesloten."

Geïnteresseerd

Zowel Willem-Alexander als Maxima toonden zich volgens Hidding tijdens het bezoek erg geïnteresseerd. "Onze koning is zelf piloot, dus die was op de goede plek en stelde veel vragen, dat was wel mooi. Maar het had van mij wel wat langer mogen duren. Normaal geef ik rondleidingen van anderhalf uur, nu moest ik in vijf minuten klaar zijn, ze moesten gelijk weer door."